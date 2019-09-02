Ordu'da zincirleme trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yücel Değirmen yönetimindeki otomobil, Fatsa-Kumru kara yolunun 15. kilometresinde karşı yönden gelen Salih Göv'ün kullandığı otomobil ve Şaban Toplu idaresindeki otomobille çarpıştı. Sürücü toplu kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Değirmen yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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