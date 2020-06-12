  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Ordu’da yaylalar beyaza büründü

Ordu’da öğlen saatlerinden sonra aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, yaylalarda dolu yağışına dönüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 21:11:53 -
Ordu’da yaylalar beyaza büründü

Ordu’da öğlen saatlerinden sonra aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, yaylalarda dolu yağışına dönüştü.


Aybastı ilçesindeki bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda sağanak yağmur, yerini doluya bıraktı. Birden bastıran dolu, yayladaki arazileri ve menderesin etrafını beyaza bürüdü. Ordu’nun bazi yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylalarında da dolu yağışı görüldü.


Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası’nda görülen dolu yağışı sonrası oluşan manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yüksek kesimli bölgelerde dolu yağışı ve şiddetli rüzgarın etkili olabileceği bildirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı