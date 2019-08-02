Ordu’da turist sayısı arttı!

Ordu Valisi Seddar Yavuz, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18'lik bir artışla 2019 yılının ilk 6 ayında Ordu'da 300 bin 311 yerli ve yabancı turistin konaklama yaptığını bildirdi.

Vali Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve yabancı turistler tarafından Ordu'ya gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, yaz döneminde Ordu'daki konaklama tesislerinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını aktardı.

2019 yılının ilk 6 ayında Ordu'da gerçekleşen konaklama istatistikleri hakkında bilgi veren Yavuz, "2018 yılının ilk 6 ayında Ordu'da konaklayan yerli turist sayısı 235 bin 463 iken, 2019 yılının ilk 6 ayında bu rakam yüzde 16'lık bir artışla 272 bin 431 oldu. Aynı şekilde 19 bin 273 olan yabancı turist sayısı, yüzde 44'lük bir artışla 27 bin 880 oldu. Toplamda ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18'lik bir artışla 2019 yılının ilk 6 ayında Ordu'da 300 bin 311 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı" ifadelerini kullandı.

Yerli ve yabancı turist artışının, esnafın yüzünü güldürdüğüne işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Esnafımıza yapmış olduğumuz ziyaret ve sohbetlerimizde Ordu'daki yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının artmasının işlerine olumlu yönde yansıdığını ifade etmektedirler. Daha önceleri sadece fındığa bağımlı olan Ordu ekonomisinin, Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde bu bağımlılıktan kurtulduğunu dile getirmektedirler. Bu da gösteriyor ki Ordu'ya gelen yerli ve yabancı turistler Ordu'nun ticari hayatına ve ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor."

"Turist sayısı çok yakın gelecekte milyonları aşacaktır"

Yavuz, yapılan yatırım ve hizmetlerle birlikte turizmde Ordu'nun geleceğinin parlak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğal güzellikleri ile Karadeniz'in incisi olan Ordu, turizmde geleceği parlak bir şehirdir. Yapımı tamamlanan birçok hizmet ve yatırımla birlikte Ordu daha cazip bir il haline gelmiştir. Yapımı devam etmekte olan ulaşım yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte, Ordu'nun turizm cazibe merkezlerine ulaşım, çok daha kolay ve konforlu hale gelecektir. Böylelikle de Ordu'yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı çok yakın gelecekte milyonları aşacaktır."