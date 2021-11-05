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Yaşam Ordu'da tuhaf anlar! Elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum
Yaşam

Ordu'da tuhaf anlar! Elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı: Ben kuşum

Ordu'da hakkında yakalama kararı bulunan ve saklandığı evde yakalanan şahıs, elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı. Şahsın kaçarken 'Ben kuşum' dediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 22:14:00 - 2021-11-05 22:20:00

Ordu'da hakkında yakalama kararı olan bir kişi, saklandığı evde jandarma tarafından yakalanınca elektrik tellerine tutunarak kaçmaya çalıştı. Diğer taraftan şüpheli şahsın "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.

Ordu'da hakkında yakalama kararı olduğu ileri sürülen şahıs, jandarma tarafından saklandığı evde bulundu. Kapısına dayanan ekiplerden kaçabilmek için sıra dışı bir yöntem deneyen şüpheli, elektrik tellerine tutunarak evden uzaklaşmaya çalıştı.

O anlar anbean kaydedildi

Şüphelinin elektrik tellerine asıldığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde, şüpheli şahsın kabloya tutunmaya çalıştığı sırada yakınlarının kendisini vazgeçirmeye çalıştığı görülüyor.

Öte yandan sosyal medyada, tellere tutunan kişinin "Ben kuşum" dediği de iddia edildi.

 

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