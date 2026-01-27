Ordu’da şüpheli ölüm: Yangın sonrası ağaçta cansız beden bulundu

Olay, saat 19.00 sıralarında Pelitliyatak Mahallesi’nde meydana geldi. Selahattin Çamyar’a ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri, Selahattin Çamyar’ın cansız bedenini, yanan evin yaklaşık 10 metre ilerisinde bir ağaçta asılı halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çamyar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çamyar’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Son dönemlerde psikolojik bunalım yaşadığı öne sürülen Selahattin Çamyar’ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.