Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 22 liradan işlem görüyor
ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 22 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Soydan, AA muhabirine, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni haftaya 22 liradan başladığını belirtti.
Fındığın geçen hafta Ordu serbest piyasasında 23 liradan işlem gördüğünü ifade eden Soydan, beklenenin aksine fiyatların düştüğünü ifade etti.
Soydan, aralık ayı içerisinde beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, fındığı hala deposunda olan üreticilere fiyatların artmasını beklemelerini tavsiye etti.
Fiyatın yeniden 25 lira seviyelerine çıkmasını beklediklerini vurgulayan Soydan, piyasayı izlemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.