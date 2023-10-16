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Yerel Ordu’da sel! Ev ve işyerlerini su bastı
Yerel

Ordu’da sel! Ev ve işyerlerini su bastı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 21:50:00 -
Ordu’da sel! Ev ve işyerlerini su bastı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü, şehir merkezinde ev ve çok sayıda işyerini su bastı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü, şehir merkezinde ev ve çok sayıda işyerini su bastı.
İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağış, şiddetini arttırdı. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil yolu ile şehir merkezindeki ara sokaklar su altında kaldı. Vatandaşlar araçları ile yollarda girmekte güçlük çekerken, bazı sürücüler ise mahsur kaldı.
Sağanak nedeniyle çok sayıda işyeri ve evleri su basarken vatandaşlar kendi imkanları ile suları tahliye etmeye çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı noktalarda da tahribatlar oluştu.

Meteorolojiden uyarı gelmişti

Öte yandan meteorolojiden yapılan uyarıda, son değerlendirmelere göre bugün (16 Ekim Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren Ordu ili çevrelerinde sağanak yağışların (metrekareye 21/50 kilogram) etkili olacağının tahmin edildiği bildirilmişti . Uyarıda ayrıca, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekilmişti.
Öte yandan ekipler, su baskını olan noktalarda çalışma başlattı.

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