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Ordu’da pastacı çırağı, uzatma ağ file örücü aranıyor

Ordu İş Kurumu (İŞKUR), sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkması ve kaybolmaya yüz tutan el becerilerine dayalı mesleklerin yaşatılması konusunda kurslar açacak.

15 Şubat 2019 Cuma 14:11
Ordu’da pastacı çırağı, uzatma ağ file örücü aranıyor

Ordu İş Kurumu (İŞKUR), sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni mesleklerin ortaya çıkması ve kaybolmaya yüz tutan el becerilerine dayalı mesleklerin yaşatılması konusunda kurslar açacak. Açılacak kurslar arasında pastacı çıraklığı da bulunuyor.


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) tarafından 2016 yılı eğitim programı kapsamında 46 adet eğitim kursu açılması kararı alındı. Açılacak kurslar arasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte ‘gelişen sektör ve meslek’ kapsamında eleman temininde zorluk çekilen CNC torna tezgahı, reçme makinesi operatörü, remayöz makinesi, müşteri temsilcisi, reyon görevlisi, sıvacı, uzatma ağ file örücü meslekleri de bulunuyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslek alanında görülen keçe aksesuarları yapımcılığı ve kilim dokuma kurslarının da açılmasına karar verildi.



Pastacı çırağı aranıyor


2019 yılında açılacak diğer kurslar ise şöyle: Ahşap boyama, arıcı, aşçı yardımcısı, bahçe bakım elemanı, beton kalıpçısı, bilgisayarlı muhasebe, çeyiz ürünleri hazırlama, çağrı merkezi elemanı,çikolata imalatı, çobanlık, çocuk bakım elemanı, dekoratif ahşap süslemecisi, düz dikiş makineci, fındık işleme işçisi, garson servis elemanı, iş makinesi operatörü, kasiyer, kültür solucanı yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, ön muhasebe, örtü altı sebze yetiştiriciliği, öz bakıma destek elemanı, pastacı çırağı, satış danışmanı, sepet örücü, sumak dokumacı, yapı yalıtımcısı, yumurta tavuğu yetiştiriciliği.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 14:11
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