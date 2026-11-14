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Gündem Ordu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
Gündem

Ordu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

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Ordu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Gölköy-Mesudiye kara yolunun Anduz mevkisinde B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, sürücü ile beraberindeki A.T. ve M.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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