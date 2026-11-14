Ordu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
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Ordu'nun Gölköy ilçesinde otomobil uçuruma yuvarlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.
Gölköy-Mesudiye kara yolunun Anduz mevkisinde B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce, sürücü ile beraberindeki A.T. ve M.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.