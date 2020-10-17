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Aktüel Ordu'da orman ve örtü yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Ordu'da orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:13:51 -
Ordu'da orman ve örtü yangını kontrol altına alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde meydana gelen orman ve örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Üçyol Mahallesi Meydandüzü mevkisindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü araçları sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, AA muhabirine, kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmalarına geçileceğini söyledi.

Gül, yangının tekrar devam etmemesi için gerekli önlemleri almaya çalıştıklarını belirterek, söndürme çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

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