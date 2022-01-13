Ordu’da okullar bugün tatil mi? 13 Ocak Perşembe Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da okullar tatil mi?

Yurdumuzu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, Ordu’yu da olumsuz yönde etkiliyor. Dün sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı Ordu’da ulaşım, enerji, haberleşme ve eğitim-öğretim hizmetlerinde aksamalara neden oldu.

Ordu’da okullar bugün tatil mi?

Ordu'nun üç ilçesinde ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş'da eğitim ve öğretime 13 Ocak Perşembe günü ara verildiği kaydedildi. Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı ifade edildi.