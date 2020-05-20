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Ordu'da "Mayıs Yedisi" şenliği koranavirüs önlemleriyle kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 20:30:20 -
Ordu'da "Mayıs Yedisi" şenliği koranavirüs önlemleriyle kutlandı

ORDU (AA) - Ordu'da, "bahar şenliği" olarak kutlanan ve halkın "Mayıs Yedisi" diye adlandırdığı etkinlikler kapsamında, yüzlerce tekne Karadeniz'de tur attı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri altında kutlanan etkinlikler kapsamında Ünye, Fatsa ve Perşembe ilçelerinden Altınordu sahiline gelen tekneler, burada kıyıya yakın bölgede gezinti yaptı.

Türk bayrakları ile süslenen teknelerin bazılarında davul zurna çalınırken, kutlamada yeni tip koranavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Etkinliği sahilden izleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, balıkçı teknelerini selamlayarak vatandaşların Mayıs Yedisi’ni tebrik etti.

Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mayıs Yedisi geleneğini Ordu halkının yüzyıllardır sürdürdüğünü belirterek, "Mayıs Yedisi, Rumi takvimde Mayıs'ın 7'sine denk gelen ve miladi takvime göre Mayıs'ın 20'sinde Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Ordu, Giresun ve Trabzon yörelerinde şenliklerle kutlanan bir gündür." ifadesini kullandı.

Bu yıl düzenlenen kutlamaların koronavirüs salgını dolayısıyla farklılık gösterdiğini aktaran Güler, şöyle devam etti:

"Bu yıl sadece denizlerde bu kutlamayı yaptık. Sosyal mesafe önlemleri de göz önünde bulundurularak kutlamalar gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak denizi hayatımızda daha etkin kılmak istiyoruz. Bu anlamda da Karadeniz’i renkli bir deniz yapacağız demiştik. Şimdi de görüyoruz ki denizimiz bugün rengarenk. Bu yıl bu şekilde kutlandı ama salgını atlattığımızda inşallah önümüzdeki senelerde daha büyük coşkuyla kutlayacağız."


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