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Aktüel Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişi hakkında idari işlem yapıldı
Aktüel

Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişi hakkında idari işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 19:19:34 -
Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 38 kişi hakkında idari işlem yapıldı

ORDU (AA) - Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 38 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde kentte denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 38 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapıldı.

Söz konusu kişilere kanunun farklı maddelerinden para cezası uygulandı.

Öte yandan, denetim sırasında yakalanan farklı suçlardan aranan 38 kişiden 14'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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