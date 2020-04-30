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Ordu'da karantinadaki iki kişiye doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:14:49 -
Ordu'da karantinadaki iki kişiye doğum günü sürprizi

ORDU (AA) - Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Polonya ve Azerbaycan'dan getirilen ve gözlem altında tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

Polonya ve Azerbaycan'dan hava yoluyla kente getirilen Türk vatandaşlarının Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki karantinaları sürüyor.

Türk Kızılay Ordu Şubesi çalışanları gözlem altındaki öğrenci İlayda Ölçer ve Kerem Özbek'in yaş günü dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Kaldıkları odaların kapısına yaş pastayla gelen görevliler, Ölçer ve Özbek'e mutlu yıllar diledi.

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Ölçer ve Özbek, doğum günü kutlamasından dolayı memnun olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.


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