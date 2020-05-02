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Yerel

Ordu’da isme göre fidan dikiliyor

Ordu’da ilçe ve mahalleler isimleriyle özgü fidanlarla buluşturuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 09:18:26 -
Ordu’da isme göre fidan dikiliyor

Ordu’da ilçe ve mahalleler isimleriyle özgü fidanlarla buluşturuluyor. Altınordu ilçesinde Kirazlimanı Mahallesi’ne kiraz fidanları dikimi yapılırken Gülyalı ilçesinde ise gül fidanları toprakla buluştu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ismi ile müsemma her yere ismine uygun bitki dikimi yapmaya başladıklarını, bu anlamda birçok mahalle ve ilçeye fidanları toprak ile buluşturduklarını belirtti.


Güler, “Daha önce Gülyalı ilçesi Kestane Mahallemize kestane fidanı diktik. Kirazlimanı Mahallemize kiraz fidanı dikimi gerçekleştirmiştik. Şimdi de Gülyalı ilçemizde gül fidanlarını toprak ile buluşturduk. Bu projemizi daha fazla yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz bu çalışmayı 19 ilçemiz ve mahallelerimizde hayata geçireceğiz. Şunun da altını çizmekte büyük fayda var. Dikimini yaptığımız fidanlarımız Büyükşehir Belediyemiz tarafından kendi seralarımızda yetiştiriliyor” dedi.

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