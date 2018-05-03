Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ordu'da hobi için başladı, şimdi ihracatını yapıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde civciv üretmek için kuluçkamakinesi satın alan Ahmet Ali Ataka, artık kuluçka makinelerini kendisi üreterek yurt dışına ihraç ediyor.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:34
Ordu'da hobi için başladı, şimdi ihracatını yapıyor

Fatsa ilçesinde civciv üretmek için kuluçkamakinesi satın alan 21 yaşındaki Ahmet Ali Ataka, daha sonra makineleri seri bir şekilde üretmek için KOSGEB desteğine başvurarak, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde kendi iş yerini açtı. Kendi markası ile yurt içi ve yurt dışına yaptığı kuluçka makinelerini ihraç etmeye başlayan Ataka, hedefinin kuluçka makinesi alanında daha büyük makineler üretmek olduğunu ve işini büyüterek istihdama katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Yeni bir iş araştırması yapmak istediğini ve internette gezinirken civciv üretimi yapma kararını aldığını söyleyen Ataka, “Hobi olarak yapmak istediğimiz işi şuanda ticari faaliyete çevirerek işimize başladık. İlk olarak civciv üretimi yaparak makine satın almıştık. Daha sonra hobi olarak yapılan bu işe büyük talebin olduğunu gördük ve makine üretimi yapmaya karar verdik. İşimizi büyütme kararı aldık ve Fatsa Genç İş Adamları Derneği ile KOSGEB’in ortak açtığı girişimcilik kursu için başvuruda bulunduk. Kurslara katıldık, sertifika aldıktan sonra işimize yöneldik ve bu alanda büyümeye başladık. KOSGEB’in önemli desteği işimizde bizlere çok büyük yardımcı oldu. Piyasada bir eksiklik hissettik ve sonuçta bizler bu işi yapma kararı aldık. İş yerimizi büyüttükten sonra kuluçka makinesi üretimine başladık. Ebat olarak ilk küçük çapta makineler yaptık ve başarılı olunca da büyük makineler yaptık. Ürettiğimiz makinelere birçok ilden talep oldu. Bu işe merak duyanların tamamı bu makineye merak duyuyor. İnsanlar civciv yetiştiriciliğini genelde hobi olarak yapıyor. Maliyette fazla yüksek olmadığı için talepte duruma göre yüksek oluyor. Bizler üretim yaptığımız iş yerimizde civciv üretimi de gerçekleştiriyoruz. Belirli bir ücret karşılığında kendi makinelerimizde müşterilerimizin civcivini de çıkartıyoruz. Türkiye çapında internet üzerinden satış yapıyoruz. Ayrıca birçok farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Özellikle Araplar çok beğendi makinemizi ve en çok onlar satın alıyorlar” dedi.

İstenilen ebat ve ölçüde kuluçka makinesi yaptıklarını belirten makine teknisyeni Levent Kısacık, “Bütün kalıpların burada üretimini yapıyoruz. Teknik olarak her şeyini ayarlıyoruz. Her şeyi hazır olarak müşteriye teslim ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fatsa Genç İş Adamları Derneği (FAGİAD) Başkanı Mehmet Serkan Erdik ise, “Girişimcilere KOSGEB ve diğer kurumların sağlamış olduğu imkanları haberdar etmek ve öncülük etmek için elimizden geleni dernek olarak yapıyoruz. Farklı dallardaki iş kolları hakkında girişimcilerimize bilgiler veriyoruz. Girişimci arkadaşımız gerçekten güzel bir meslek dalında ilerlemeye çalışıyor. Bizler de desteklerimizi kendisine devamlı sağlıyoruz. Birçok ülkeye ihracat yapan firmaya ticari hayatında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik” demagojisi
    1. Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik”..
    2. Yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kim bu..
    3. 5 bin memur alacak! İşte detaylar...
    4. Ölümü maruldan oldu!
    5. Kabul edilemez! Akıncı'dan ihanet gibi..
    6. Galatasaray'a kötü haber! İki yıldız..
    7. Teknoloji devinden Erdoğan'a jest!
    8. Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden AK..
    9. Rusya'ya dev ihracat kapıda... Tam 20..
    10. Fatih Terim'den Akhisar açıklaması:..
    11. Milli futbolcu Arsenal yolcusu!
    12. 'Şer ittifakı' 301 için uğraşıyor
    13. Savunma sanayinde dev hamle
    14. AK Parti'den 'Erdoğan' için grup kararı
    15. ABD'ye Suriye'de saldırı şoku!
    16. Bankamatik dolandırıcılarının tuzağını..
    17. Beşiktaş Cenk Tosun'u arıyor!
    18. Bomba karikatür! Kılıçdaroğlu, Akşener..
    19. CHP'den Uğur Dündar bombası
    20. Çağlar Söyüncü İngiltere'nin dev..
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...