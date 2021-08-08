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Ekonomi Ordu’da fındık hasadı sürüyor
Ekonomi

Ordu’da fındık hasadı sürüyor

Ordu’nun sahil kesiminde üreticiler fındık hasadına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 11:05:00 -
Ordu’da fındık hasadı sürüyor

Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde üreticileri ve işçileri ziyaret etti, hasat döneminin bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Fındık bahçesinde işçilerle yemek yiyen Sonel, “Bu yılki fındık hasat sezonunun çiftçimize, Ordu’muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de “Yeşil altın dediğimiz fındık, bizim için çok önemli bir ürün. İnşallah şehrimizin, bölgemizin kalkınmasına önemli katkıları olur” ifadelerini kullandı. Güler, hem fındık üreticilerinin hem de ticaretini yapanların bu sene mutlu olmasını diledi.

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