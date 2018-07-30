Ordu’da fındık hasadı başladı

Ticaret Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından sahil kesimi için belirlenen hasat tarihinin ardından bugün üreticiler bahçeye girdi. Üreticiler, 2018 ürünü için zorlu arazi koşulları ve sıcağa rağmen el birliğiyle fındığını topluyor. Altınordu ilçesindeki bazı üreticiler, yöresel türküler seslendirerek ürünlerini hasat ediyor.