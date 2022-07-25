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Yerel Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Yerel

Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ordu Yamaner Bulvarı'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 22:26:00 -
Ordu'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Ordu’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Yalçın Yamaner Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Küçükhasan idaresindeki 52 RC 565 plakalı otomobil, Enver Akkuş yönetimindeki 55 NM 452 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Bediye Akkuş olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Enver Tufan ve Mahmut Akkuş ile otomobil sürücüsü Ahmet Küçükhasan ile aynı araçta bulunan Büşra Küçükhasan yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Tufan Akkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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