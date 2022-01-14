Ordu’da bugün okullar tatil mi? Bugün 14 Ocak Cuma Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye okullar tatil mi?

Kar yağışının yurt genelinde etkili olmasının ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkileniyor. Akabinde Valiliğin yaptığı açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilerek kar tatili ilan ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. Kar yağışının etkili olduğu Ordu’da kar tatili haberi geldi.

Ordu’da bugün okullar tatil mi?

Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.