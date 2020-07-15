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Aktüel

Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 21:16:58 -
Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kumbaşı Mahallesi'ndeki sahil kesimine gelen Buğra Akkoz, serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren Akkoz'un suda kaybolduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve itfaiyeye bağlı arama kurtarma ekibi ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce denizde bulunarak kıyıya çıkartılan Akkoz'a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Akkoz'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

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