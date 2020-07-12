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Aktüel

Ordu'da bir kişiyi tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-12 17:26:15 -
Ordu'da bir kişiyi tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kişiyi tüfekle ateş ederek öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçenin Bolaman Mahallesi'nde, Yılmaz Cihan'ın (70) tüfekle öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan Murat Türkmen'in jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Fatsa Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçede dün çıkan tartışmada, Murat Türkmen'in tüfekle vurduğu iddia edilen Yılmaz Cihan kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, zanlı gözaltına alınmıştı.

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