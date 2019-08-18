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Ordu'da bir adam, kimliği belirsiz kadın tarafından öldürüldü

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir adam, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:17
Ordu'da bir adam, kimliği belirsiz kadın tarafından öldürüldü

Ordu'da bir kişi, kimliği öğrenilemeyen kadın tarafından vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde, Muzaffer Önkol birlikte yaşadığı ve kimliği öğrenilemeyen kadın tarafından tabancayla vuruldu.

Başından ağır yaralanan Muzaffer Önkol, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Önkol, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önkol'un dini nikahlı eşi olduğu belirtilen kadın, daha sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:17
  1. Ordu
  2. Aybastı ilçesine bağlı Esenli Mahallesi Reşadiye Caddesi
  3. Muzaffer Önkol
  4. 112 Acil Sağlık ekipleri
  5. Aybastı Devlet Hastanesi
  6. silahlı saldırı

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