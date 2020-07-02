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Aktüel

Ordu'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 00:06:32 -
Ordu'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı

ORDU (AA) - Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce engellenmesi ve vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun yeni tedbirler aldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürgentepe ilçesi Kirazgüneyi Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Kirazgüneyi Mahallesi'nin Barış Caddesi ile Fırat, Hürriyet, Karabalta ve Fındık sokaklarında 1 Temmuz saat 24.00'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina uygulanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, karantina kararına uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı da vurgulandı.

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