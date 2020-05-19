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Ordu'da askeri araç devrildi: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 19:51:27 -
Ordu'da askeri araç devrildi: 2 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 rütbeli asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sefaköy Mahallesi mevkisinde, görevden dönen jandarma astsubay kıdemli üstçavuş B.A. yönetimdeki 52 JAA 083 plakalı askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü B.A. ile jandarma uzman onbaşı F.Ş. yaralandı.

Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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