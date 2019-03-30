Ordu’da Akıllı Şehir dönemi başlıyor

Huawei ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol çerçevesinde Turkcell, Ordu’yu dünyadaki en akıllı şehirler sıralamasında bir üst lige çıkaracak. Akıllı şehirler için güçlerini birleştiren Turkcell ve Huawei Ordu’da, tarım, ulaşım, enerji, park ve benzeri alanlarda yapılacak ortak işbirlikleriyle teknolojik çözümler geliştirecek.

Protokol imza törenine katılan Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Akıllı Şehirler projesini devreye alarak Ordu’yu gerek üretim gerek yaşam kalitesinde bambaşka bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Ordulu bal üreticileri artık akıllı kovanlarda daha verimli ve kaliteli bal üretimi gerçekleştirecek. Fındık üreticileri de gelişmiş teknoloji çözümleriyle tanışacak” diye konuştu. Huawei Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zhang Xiaolong da imzaladıkları protokolün, Ordu’nun 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelmesini sağlayacağını, kent sakinlerinin en son teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanarak konforlu bir yaşam sürmesine vesile olacağını söyledi. Xiaolong, geleceğin çözümlerini geliştirerek katma değer yaratan işlerde iş birliklerini sürdürmeyi amaçladıklarını kaydetti.