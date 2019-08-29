Ordu'da akıl almaz olay! Tartıştığı annesini boğarak öldürdü
Ordu'da tartışığı annesini boğarak öldüren kişi gözaltına alındı.29 Ağustos 2019 Perşembe 11:56
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini boğarak öldürdü.
İlçeye bağlı Şarkiye Mahallesi'nde,Mert K. (28) ve birlikte yaşadığı annesi Meryem K. (50) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından annesini boğarak öldüren Mert K, yakınlarını arayarak annesinin fenalaştığını söyledi.
Eve gelen yakınları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Meryem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Meryem K'nin cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
"Pişmanım"
Meryem K'nin otopsisinde, boynunda iz olduğunu belirleyen Adli Tıp Kurumu doktorları, durumu polise bildirdi.
Soruşturmayı genişleten ekipler, Mert K'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı, adliyeyesevk edildi.
Öte yandan Mert K,adliyeye götürülüşü sırasında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanım" yanıtını verdi.
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