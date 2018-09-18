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Ordu'da 8 yıllık kazı sona erdi! Böyle ortaya çıkardılar...

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapılan 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık 'Kurul Kalesi'nde, 8 yıldır sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları tamamlandı.

18 Eylül 2018 Salı 15:36
Ordu'da 8 yıllık kazı sona erdi! Böyle ortaya çıkardılar...

Ordu Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 6'ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi'nde, 2010 yılında kazı çalışması başlatıldı.

Ordu Müze Müdürlüğü öncülüğünde, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Şenyurt'un da aralarında yer aldığı, 25'i arkeolog, 40 kişilik ekiple sürdürülen kazı çalışması tamamlandı. Kazılarda, Ana Tanrıça Kibele Heykeli ile 3 büyük heykel ve yaklaşık 2 bin parça tarihi eser bulundu. 

1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kaledeki kazılarda ayrıca, yaklaşık 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen pişmiş topraktan çatı kiremitleri ve duvar örgüsü seramik parçalarına ulaşıldı. Tarihi eserlerin Ordu'da kurulması planlanan arkeoloji müzesinde sergileneceği belirtildi.

Öte yandan, Kurul Kalesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için yapılan başvurunun değerlendirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:36
  1. Ordu
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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