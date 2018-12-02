Ordu vazife malulleri haksızlık bitsin istiyor

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kanun ve yönetmelikler sebebiyle mağdur olan askerlerin çilesi bitmiyor. Akit’e ulaşan ordu vazife malulleri, Nakti Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun 81’nci maddesinde yer alan, ifade sebebiyle mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Bu madde sebebiyle binlerce mağdurun bulunduğunu belirten ordu vazife malulleri, siyasilerin bir an önce bu konuyu TBMM’ye taşımasını bekliyorlar.

Ayrım son bulsun istiyorum

1984 yılı ağır silah atışlarında Emniyet Subay Yardımcısı olarak görev yaparken ağır yaralanan ordu vazife malulü Üsteğmen Kemal Özkan, “2013 yılında bizler için düzenlemeler yapılacağı için sevinmiştim. Fakat sevincim kursağımda kaldı. Çünkü 2330 sayılı yasanın 81. maddesi yüzünden kapsam dışı bırakıldık. Bu mağduriyete kahrolmamak elde değil. Artık maluller arasındaki ayrımın son bulmasını istiyorum” dedi.

61. madde bize de uygulansın

Malulen emekli Tank Uzman Çavuş Levent Lekesiz de, “Tazminattan ve erlere 2013 yılında verilen yüzde 25 zamdan yararlanamadık. Kartlarımızda gazi ibaresi bulunmasını istiyoruz. Bizler 5434/45 No’lu Sivil Vazife Malulü Kanunu’ndan çıkarılıp, 2330 sayılı kanuna tabi edilmeyi istiyoruz. Anayasa'nın 61. Maddesi bizlere de uygulansın” diye konuştu. Murat Kaya ise, “Talebimiz harp ve vazife malulü bizlerin de 2330 sayılı yasa kapsamına alınmamızdır” şeklinde konuştu. Ordu vazife malullerinden Fuat Başkaya da, “81. Madde nedeniyle aynı rütbeden emekli edilen bazı arkadaşlar bizden çok daha fazla özlük hakkına sahip. Bu eşitsizliğin giderilmesini istiyoruz” dedi. Ordu vazife malulü Uzman Çavuş Murat Zincir ise, “Engellilik derecem 6. Malulen emekli olan askeri personel arasındaki eşitsizliğin bir an önce giderilmesini yetkililerden bekliyoruz” diye konuştu.