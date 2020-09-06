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Aktüel Ordu Valisi Sonel, trafik kazası nedeniyle KPSS'ye geç kalacak adaylara yardımcı oldu
Aktüel

Ordu Valisi Sonel, trafik kazası nedeniyle KPSS'ye geç kalacak adaylara yardımcı oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-06 13:16:03 -
Ordu Valisi Sonel, trafik kazası nedeniyle KPSS'ye geç kalacak adaylara yardımcı oldu

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek bazı adayların kaza nedeniyle gecikme yaşanmaması için devreye girdi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Perşembe ilçesindeki Nefise Akçelik Tüneli içerisinde trafik kazası meydana geldi. Kaza, Fatsa'dan Altınordu ilçesi yönünde trafiğin aksamasına neden oldu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun kısa sürede açılması için çalışma başlattı. Araç trafiğinin yoğunlaşması nedeniyle Altınordu ilçesinde KPSS'ye girecek bazı adaylar ise zorluk yaşadı.

Vali Tuncay Sonel, konunun kendisine iletilmesi üzerine ekiplerin trafiğin akışını hızlandırmaları yönünde talimat verdi. Ordu Üniversitesi'ne giden Vali Sonel, burada da araç sürücülerinin hızlı hareket etmeleri yönünde yardımcı oldu.

Sınava girecek adaylar ve yakınları, Vali Tuncay Sonel'in göstermiş olduğu çaba nedeniyle teşekkür etti.

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