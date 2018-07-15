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Ordu Ünye'de sağanak sele sebep oldu

Ünye ilçesinde gece etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı, caddeler göle döndü.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:25
Ordu Ünye'de sağanak sele sebep oldu

Ünye ilçesinde dün gece etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bavı ev işyerlerini su bastı. Caddelerdeki araçlar zarar gördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerine dolan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Tabakhane Deresi'nin suyunun yükselmesi ise korkulu anlar yaşanmasına neden oldu.

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Polis ekipleri, vatandaşları olası bir taşkın durumuna karşı uyararak tedbirli olunmasını istedi. Akkuş-Niksar karayolunda da sel nedeniyle araç sürücüleri trafikte zorlu anlar yaşadı Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yağmur sırasında çatı kısmından su sızıntısı yaşanan ilçe devlet hastanesine giderek bilgi aldı. Başkan Çamyar, Tabakhane Deresi çevresinde de incelemelerde bulunarak durum tespiti yaptı, ekipleri yönlendirdi.

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'TEDBİRLER FELAKETİ ÖNLEDİ'

Başkan Çamyar, tedbirlerin felaketi önlediğini söyleyerek "Son yılların en büyük yağışını alan ilçemizde hamd olsun çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Yağışın ilk anlarından itibaren aldığımız tedbirler ve altyapı çalışmalarımız sonucu büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bu yağışta özellikle Tabakhane ıslah çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. 24 saat ekibimizle birlikte görev başındayız. Tüm hemşehrilerimizin bugün saat 17.00'a kadar tedbirli olmaları gerekiyor" dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:25
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