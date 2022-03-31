Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Ordu Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020-KPSS (B grubu) puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitenin bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere sözleşmeli destek personeli (temizlik) alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 31.03.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 – 2463 - 2464
Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No:218 Altınordu / ORDU PK : 52200
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