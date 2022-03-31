Ordu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar 31.03.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen ya da posta yolu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması gerekmektedir. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ile başvuran adayların başvurularının yanlış birime veya adrese teslim edilmesinden ve postadan kaynaklanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0 (452) 226 52 00 / 2454 – 2463 - 2464

Cumhuriyet Yerleşkesi Cumhuriyet Mahallesi No:218 Altınordu / ORDU PK : 52200

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