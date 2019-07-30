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Ordu Üniversitesi Besyo taban puanları 2019 kontenjan

YKS tercihleri sona ermesiyle birlikte üniversite besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapıldı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu taban puanları merak edilmekte. Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019, Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, Ordu Üniversitesi Spor Yöneticiliği taban puanları…

30 Temmuz 2019 Salı 17:03
Ordu Üniversitesi Besyo taban puanları 2019 kontenjan

YKS tercihleri sona ermesiyle birlikte üniversite besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapıldı. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu taban puanları merak edilmekte. Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019, Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları, Ordu Üniversitesi Spor Yöneticiliği taban puanları…

Ordu Üniversitesi Besyo taban puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Spor Yöneticiliği :150.000

Milli : 150.000 – Spor lisesi : 150.000

Engelli : 100.000

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ve Spor Yöneticiliği Bölümü’ ne Ön Kayıt-Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak bölüm ve programların kontenjan ve koşulları aşağıda gösterilmiştir. 

Ordu Üniversitesi Besyo başvuru şartları

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümüne ön kayıt başvurusunda bulunacak adayların 2019 yılına ait TYT puan türlerinin

herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir. (2018-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2019-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2019 yılında sadece Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin 2018-TYT Dönüştürülmüş Puanı işleme alınacaktır.)

3- Milli sporcu (01.01.2016 ve sonrası) kontenjanına ön kayıt başvurusunda bulunacak adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü için TYT puan türlerinin herhangi birinden en az 150 puan almış olmaları gerekmektedir,

4- Engelli adayların 2018 veya 2019 yılına ait TYT puan türünden en az 100 ve üzeri puan almış olmaları ve durumlarını belirten Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun

aslını ibraz etmeleri gerekmektedir,

5- Lise diploması fotokopisi (adayların aslının ibraz etmesi gerekmektedir),

6- TYT sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

7- Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport (TC kimlik numaralı) fotokopisi,

8- 2 adet yeni çekilmiş 4,5x6 cm ebadında fotoğraf (kılık, kıyafet mevzuatına uygun),

9- Adayların resmi bir sağlık kurumundan alınmış “Beden eğitimi ve spor sınavlarına girmesinde sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu,

10- Milli sporcular ilgili federasyonlar veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden alınmış belgelerinin aslını ibraz etmek zorundadırlar,

11- Ön kayıt başvurusu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ön kayıt bürosundan istenen belgelerle ŞAHSEN yapılacaktır.  

Ordu Üniversitesi besyo detayları için tıklayınız

YKS 2019 tercih başvuruları 29 Temmuz’da sona erdi. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:03
  1. Ordu Üniversitesi Besyo taban puanları 2019 kontenjan
  2. Ordu Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019
  3. Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği taban puanları
  4. Ordu Üniversitesi Spor Yöneticiliği taban puanları

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