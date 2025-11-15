Ordu-Sivas yolunda kar kabusu! Yollar kapandı
Ordu-Sivas kara yolunda etkisini artıran yoğun kar ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Şiddetli yağışın kısa sürede yolu kapatmasıyla beraber sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Ekipler yolu yeniden açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.
Ordu-Sivas kara yolu, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı sonucu Ordu’nun Mesudiye ilçesinden Sivas yönüne ulaşım sağlanamaz hale geldi. Özellikle Iğdır Ormanları mevkiinde kar kalınlığının artması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mesudiye Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve polis ekiplerinin yolu yeniden trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı. Bazı mahallelerde meydana gelen elektrik kesintilerine ekipler tarafından müdahale edilirken, bazı yayla yollarına da ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.
