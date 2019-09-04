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Ordu şantiye gibi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
Ordu şantiye gibi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “54 mahallede, 174 araç ve iş makinesiyle çalışma sürdürüyoruz. 19 ilçemizde adeta şantiye kurduk” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu’nun 19 ilçesindeki mahalle ve grup yollarında konforlu bir ulaşımın kapısını aralıyor. İlçe merkezlerindeki imarlı alanlar ve kırsal kesimdeki yaşam kalitesini yükseltmek için hummalı bir çalışma yürüten Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 54 mahallede 174 araç ve iş makinesi ile yolları standartı yüksek bir yapıya kavuşturuyor. İl genelindeki mahalle yollarında bakım onarım ve asfalt çalışmalarının, büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, asfaltsız yol bırakmamak için çalıştıklarını söyledi.



19 ilçede 54 mahallede çalışma var


‘Yol medeniyettir’ ilkesi doğrultusunda, yol yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Güler, “Ordu kırsal yol ağı bakımından Türkiye’nin en uzun yol ağına sahip, bir büyükşehir. Kırsal kesimdeki yerleşimin dağınık olması, bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Ancak mazerete sığınmıyoruz. Vatandaşın memnuniyeti, yaşam kalitesinin yükselmesi her şeyden daha önemli. Bunun için de yol yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Bugün itibariyle 54 mahallede, 174 araç ve iş makinesiyle çalışma sürdürüyoruz. 19 ilçemizde adeta şantiye kurduk. Kış ayına kadar verimli bir ulaşım sezonu geçirmek istiyoruz” diye konuştu.



4 ayda 4 bin 195 kilometre yolda çalışma yapıldı


Göreve geldikleri günden bu yana ulaşım yatırımlarında önemli bir mesafe kaydettiklerini vurgulayan Başkan Güler, “30 kilometre yolu sıcak asfaltla, 60 kilometre yolu ise sathi asfaltla buluşturduk. 8,5 kilometre yolu ise beton yola kavuşturduk. Yeni yollar yaparken mevcutların korunması da çok önemli. Bu kapsamda, 863 kilometre hendek temizliği, 2 bin 129 kilometre reglaj, 537 kilometre asfalt yama, 110 metre beton duvar, 600 metre menfez, 7 bin 24 metre koruge boru çalışması, 7 bin 760 metreküp ise taş duvar yaptık. Ayrıca il genelinde 458 kilometre stabilize yol yapım işini tamamladık” şeklinde konuştu.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çalışmaların planlanan program dahilinde artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:12
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