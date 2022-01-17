Ordu okul kar tatili haberi: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe,, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey okullar tatil mi?

Ordu Valiliği bugün (17 Ocak Pazartesi günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Ordu’da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Ordu Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama için gözler Ordu Valiliğinde.

Çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkisi altında olan Ordu’ya yeni bir yağışlı hava uyarısı yapıldı. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısında Ordu’yla birlikte Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde beklenen yağışların 17 Ocak Salı öğle saatlerinden itibaren çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yoğun kar yağışlarının Ordu’da 19 Ocak Çarşamba gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Ordu okul kar tatil mi?

Ordu'da kar yağışı nedeniyle 15 ilçenin tamamında, sahil kesimindeki 4 ilçede ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında eğitime 17 Ocak tarihinde bir gün ara verilmiştir" denildi.

Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde taşımalı sistem kapsamında olan okullarda ise aynı tarihte bir gün eğitime ara verildiği, bu ilçelerde engelli olan ve hamile olan kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Ordu’da bugün tatil edilen ilçelerde yarın okul olup olmadığına ilişkin Ordu Valiliğinden bir açıklama gelmedi. Ordu Valiliği kar tatilini sosyal medya resmi twitter hesabı üzerinden yapmakta.