Ordu için şiddetli yağış uyarısı
Ordu Valiliğinden yapılan uyarıda, şehrin iç kesimlerinde dolu ve şiddetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi.
Ordu Valiliğinden yapılan uyarıda, şehrin iç kesimlerinde dolu ve şiddetli sağanak yağışın beklendiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, öğlen saatlerinden itibaren Ordu’nun kesimlerinde beklenen sağanak yağışın, yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskınları, yıldırım ve yağış anında yıldırım ve şiddetli rüzgarın olabileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada ayrıca, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.