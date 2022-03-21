Ordu hangi ilçelerde okullar tatil? Ordu 22 Mart okullar tatil mi?

Ordu’da önceki gün başlayan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde yüz yüze eğitime ara verildi. Bu sebeple öğrenciler Ordu’da yarın yani 22 Mart Salı okullar tatil olacak m? Ordu’da hangi ilçelerde okulların tatil olduğunu araştırmaya başladı.

Ordu'da okullar tatil mi?

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Ordu Valiliği bugün okullar tatil edildiği ilçelerde yarın 22 Mart Salı günütatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.