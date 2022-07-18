Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize hava durumu: Hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu 18 Temmuz 2022!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeler merak ediliyor. Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar normal mesailerine başladı. Tatilden dönenler hava durgunu merak ediyor. Bazı bölgelerde orman yangınları yaşanırken, bazı bölgelerde ise sağanak yağış uyarısı söz konusu. Meteoroloji çok sayıda ili uyardı. Meteoroloji’nin uyardığı iller arasında Ordu, Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize de var. Peki Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize hava durumu: Hava nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu 18 Temmuz 2022.
Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz illeri Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için yaptığı uyarının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) da bir uyarı geldi. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun’un doğusu, Trabzon’un doğusu ve Rize’nin kıyılarında çok kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada yağışların bu gece yarısından itibaren başlayacaği bildirildi.
Meteoroloji'den gelen açıklamada ayrıca sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulunuldu. MGM, bugün yayımladığı hava durumu raporunda, Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini bildirmişti. Ayrıca, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunulmuştu.