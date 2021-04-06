Ordu Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacak. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 21.04.2021 tarih ve saat 14:00’de açık teklif usulü ile yapılacak.

İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekiyor. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

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