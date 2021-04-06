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Ekonomi Ordu Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışı yapacak
Ekonomi

Ordu Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışı yapacak

Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait 13 taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 13:30:00 -
Ordu Büyükşehir Belediyesi taşınmaz satışı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı - Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacak. İhaleler Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sok. No:2/1 Altınordu/ORDU adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 21.04.2021 tarih ve saat 14:00’de açık teklif usulü ile yapılacak.

İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri dosya halinde ihalenin yapılacağı tarihten 1 gün önce saat 17:00’a kadar Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı-Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne vermeleri gerekiyor. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar ise kabul edilmeyecek.

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