Büyükşehrin tarım ve hayvancılık projeleri kentin yeni gelir kaynağı oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler öncülüğünde kent genelinde başlatılan tarım ve hayvancılık projeleriyle birlikte, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların gelirleri artırılırken, insan emeği üreten bir güce dönüştü. Büyükşehir Belediyesi’nin projelerinden yararlanan yüzlerce çiftçiyle kent genelinde topyekün bir kalkınma hamlesi başlatıldı. İlçelerde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, meyvecilik fidancılık, tavukçuluk gibi tarım ve hayvancılık faaliyetleri hız kazandı. Üreticilerin fındığa ek gelir kaynağı oluşturmak için yöneldiği projeler, kısa zamanda ana gelir kaynağı haline dönüştü.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve vatandaşlara verilen destekler, tarım ve hayvancılık projelerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde koyundan kaza, mandadan keçiye, süt evlerinden ev tipi süt soğutma tanklarına, sebze üretiminden siyez buğdayına, mavi yemişten salebe kadar birçok proje hayata geçirildi.

Fındık olmayan ilçelere alternatif ürünler

Özellikle fındık tarımının diğer ilçelere göre az yapıldığı Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde korunga, yonca, fiğ, buğday ve arpa, nohut, mercimek ve patates gibi temel gıdaların ekimi desteklenerek alanları her geçen yıl daha da artırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki fındık altı arazileri değerlendirmek için de yeni bir projeyi hayata sundu. Fındık altındaki otları temizlemek amacıyla kullanılan kimyasal ilaçların sulara karışarak insan sağlığı için tehdit oluşturması nedeniyle fındık altından sağlanacak kaba yem çalışması başlatıldı. Hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kaba yem ihtiyacını karşılamak için fındık bahçelerinin altına kaba yem tohumu ekilmesi sağlandı. Kaba yem tohumları bir taraftan yetiştiricilerin yem maliyetini düşürürken fındık altındaki diğer yabancı otları baskılayıp kimyasal ilaç kullanımının da önüne geçti.

Yazılım üssü Ordu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in “Kendi kendine yeten bir Ordu” sloganı doğrultusunda hayata geçirilen çalışmalar üreticilerin yüzünü güldürürken il ekonomisine de katkı sunuyor. Başkan Güler’in gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak ve Ordu’yu bir yazılım üssü haline getirmek amacıyla temellerini attığı Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ordu Yazılım AŞ. (ORYAZ), Ordu başta olmak üzere diğer şehirlerin de dijital dönüşümünü sağlayacak projeler üretmeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi de bu doğrultuda, Suver2020 Ön Ödemeli Elektronik Solar Bank, Kartlı ve GSM’li Su Sayacı, Orbike Akıllı Bisiklet Sistemleri, Solar Bank, Kapsül Yem Makinası, 8.50 Nostalji Kayık Saltanat Kayığı, 5,52 Kamaralı Tekne ve 5,52 Sürat Teknesi’nin üretimini gerçekleştirdi.

Turizmin parlayan yıldızı

Tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra doğal güzelliğiyle de dikkat çeken Ordu, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çalışmalarla turizmin parlayan yıldızı haline geldi. Modern ve çağdaş şehircilik çalışmalarına ağırlık veren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bulunan ve halk arasında Fidangör olarak bilinen Sırrıpaşa Caddesi’nde Başkan Güler’in talimatıyla başlattığı çalışmaları tamamlayarak vatandaşların kullanımına sundu. Altyapısı sil baştan yenilenen caddede cephe ve zemin iyileştirme projesi kapsamında 98 binanın dış cephesi yenilendiği gibi zemine de doğal taş döşemesi yapılarak caddenin silueti değiştirildi.

Ordu’nun çikolatası “Kybele”

Ordu-Giresun Havalimanı yanı başında bulunan Çikolatapark tesislerinde ki 600 metrekarelik çikolata atölyesinde Kybele markasıyla üretilen çikolatalar bean to bar yani kakao çekirdeğinden çikolataya tüm prosesleri içeriyor. Gana ve Fildişi Sahillerindeki zengin aromalı kakao çekirdeklerini Ordu’da yetişen başta fındık olmak üzere mavi yemiş, böğürtlen, frambuaz dağ çileği, isabella üzümü, cennet hurması, kivi gibi ürünleri kullanarak klasik yöntemlerle tıpkı bir mücevher gibi hiçbir katkı maddesi kullanmadan lezzete dönüşüyor.

3.5 yılda 1700 km asfalt

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ulaşım hamlesi, kentin kaderini değiştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2019-2022 yılları arasında bin 700 kilometre yolu asfalt ve betonla buluşturdu.

Vatandaşların yıllar süren hayalleri gerçek oldu. Kent genelindeki ulaşım ağları, yol standartlarının iyileştirilmesi, yeni imar yollarının iyileştirilmesi, duvar, menfez, zemin iyileştirme, stabilize, sanat yapısı, yağmur suyu dranaj hattı yapımı, yaya kaldırım, asfalt yol bakımı, sıcak asfalt kaplama ve beton yol çalışmalarıyla birlikte standardı yüksek bir yapıya kavuştu.

Başkan Güler, en uzun karayolu ağına sahip olan kentte üç yılda bin 700 km’lik yolu stabilizeden asfalt ve beton yola kavuşturduklarına vurgu yaptı. Belediyeye kazandırılan, asfalt plent tesisi, taş ocakları ve iş makinaları ile daha hızlı çalıştıklarının da altını çizen Başkan Güler, “Klasik belediyeciliğin dışına çıktığımız çalışmaların yanı sıra 198 adet iş makinasını belediyemize satın aldık. Asfalt tesislerimizle, taş ocaklarımızla, asfaltımızı, yolumuzu tüm işlerimizi kendimiz yapıyoruz. 3.5 yılda bin 700 km asfalt yol yaptık. Ordu karayolu ağı en fazla olan il. En küçük büyükşehir fakat 27 bin 500 kilometre yolu var. Biz şu anda kendi yolumuzu tamamen kendi imkânlarımızla yapıyoruz” dedi.