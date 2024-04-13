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Spor

Ordu 1.Amatör Lig'de maçı kaybetmişti, düşüş yaşadı! O ismin itirazı bildirdi! İlgili kritik detay merak ediliyordu

Yeniakit Publisher
2024-04-13 23:43:00 -
Ordu 1.Amatör Lig'de maçı kaybetmişti, düşüş yaşadı! O ismin itirazı bildirdi! İlgili kritik detay merak ediliyordu

Ordu 1.Amatör Lig'de Kumruspor ile oynanacak olan kritik müsabaka öncesinde Orduspor'da teknik sorumlu Zeyni Ceylan yaptığı açıklamada ''Verilen cezalar dengemizi bozsa da bunca olumsuzluklara rağmen, ali cengiz oyuncularına rağmen sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Orduspor'un cefakar taraftarlarına ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmayın'' dedi.

Çeyrek Final karşılaşmasında Kabadüz Belediyespor'u çift maçlı süreçte geçen ve Yarı Finale yükselen Orduspor, Kumruspor maçına 48 saatten az bir süre kala futbolculara gelen cezalarla sarsıldı. Orduspor'da Kabadüz Belediyespor maçından sonra yaşanan olaylar silsilesinde iki futbolcuya dört, bir futbolcuya ise beş maç ceza verilirken Kulüp Başkanı Hamdi Işık'ın bu cezalara itiraz etmek için Ankara'ya dilekçe göndereceği öğrenilmişti. Bu süreçte ise 14 Nisan Pazar günü saat 16:00'da Kumruspor ile karşı karşıya gelecek olan Orduspor'da teknik sorumlu Zeyni Ceylan, taraftarlara seslendi.

Orduspor'da sezon boyunca takımın teknik sorumlusu olan ve Tanju Durhan ile Yunus Emre Keskin ile birlikte takımı çalıştıran teknik sorumlu Zeyni Ceylan, Kumruspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Her türlü oyunlara rağmen sahada olacaklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Ceylan ''Yarı Final maçına çıkacakken maça 48 saatten az bir süre kala futbolcularıma verilen 4 ve 5 maç oynamama cezaları tüm dengelerimizi bozsa da oluşan bunca olumsuzluklara rağmen, oynanan ali cengiz oyunlarına rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahada olacağız.'' dedi.

Zeyni Ceylan sadece Orduspor yönetimi ve futbolcularıyla değil taraftar desteğiyle hedefe gideceklerini belirtirken ''Bu sadece futbolcularla ve yönetimle olacak iş değildir. Bizim bu dakikadan sonra tek desteğimiz, tek güvencemiz geçmiş yıllarda defalarca olduğu Orduspor taraftarlarıdır. Yanımızda olmasını istediğimiz sadece Cefakar taraftar topluluğudur. Onları yarın Karşıyaka’ya davet ediyoruz bizi yalnız bırakmasınlar. Taraftarlarımızı, final öncesinde kendi evimizde oynayacağımız son maç ve son 90 dakikada, şanlı formamızı ve atkılarını alıp saat 16.00 oynayacağımız maça davet ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayın. En çok taraftarlarımıza ihtiyacımız var.'' ifadelerini kullandı.

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