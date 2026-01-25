  • İSTANBUL
Yerel Ördek avına çıktı yanlışlıkla arkadaşını vurdu
Yerel

Ördek avına çıktı yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ördek avına çıktı yanlışlıkla arkadaşını vurdu

Samsun’da bir kişi, ördek avı sırasında tüfeğinin ateş alması sonucu kazara arkadaşını yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ördek avladıkları sırada Halil İ.E. (40), yanında bulunan arkadaşı Erdem A.yı’ (35) tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaraladı. Erdem A., ambulansla Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alınırken, hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

