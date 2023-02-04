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Dünya Orban hükümeti, “NATO yanlısı” 170 general ve subayı emekliye ayırdı
Dünya

Orban hükümeti, “NATO yanlısı” 170 general ve subayı emekliye ayırdı

LGBT sapkınlığına geçit vermeyip Avrupa Birliği’nin hedefine oturan Macaristan, NATO yanlısı olduğu düşünülen 170 general ve subayı tasfiye etti. Orban, ülkesinde NATO yanlısı subaylar tarafından bir askeri darbe veya muhtıra verilmesi ihtimalinden endişe duyuyordu.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 10:00:00 - 2023-02-04 10:01:44
Orban hükümeti, "NATO yanlısı" 170 general ve subayı emekliye ayırdı

Macaristan'da Başbakan Viktor Orban hükümeti, NATO yanlısı 170 general ve subayı tasfiye etti.
LGBT sapkınlığına geçit vermeyip Avrupa Birliği’nin hedefine oturan Macaristan, NATO yanlısı olduğu düşünülen 170 general ve subayı tasfiye etti.
Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky, tasfiye planının mimarı oldu. NATO'ya karşı şüpheci ve muhalif tutumu ile tanınan Bobrovniczky, 170 generali ve subayı emekliye ayırdı. Bu subayların tamamının NATO'da görev aldığı ve NATO yanlısı olduğu belirtildi.
Avrupa Birliği destekçisi Macar gazetesi Telex, Savunma Bakanı Kristof Szalay Bobrovniczky’nin Rusya ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “Sayın Bakan, Rus devlet şirketi Transmashholding’nin eski ortağıydı.”


Sapkınlara geçit vermemişti

Macaristan’da geçen yıl yapılan seçimlerde yüzde 54 oy alan Viktor Orban, tek başına iktidar oldu. Viktor Orban, George Soros’un ve Avrupa Birliği’nin seçimlere müdahale ettiğini öne sürdü.
Daha sonra eşcinsel evliliği yasallaştırmayan Macaristan, Avrupa Birliği tarafından tehdit edildi. Sürecin sonunda sapkın “eşcinsellerin” evliliğine izin vermeyen Macaristan’ın bazı AB fonları donduruldu.
Viktor Orban, ülkesinde NATO yanlısı subaylar tarafından bir askeri darbe veya muhtıra verilmesi ihtimalinden endişe duyuyordu.

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Yorumlar

Vatandaş

Tehditleri cesaretle göğüsleyip doğrudan şaşmayan kadim soydaşlarımızı gönülden tebrik ediyor, dirayetli duruşlarının ve başarılarının daim olmasını diliyorum. Darısı başımıza ! Bize de nasip olsun inşallah.

csn

AB fonlari dondurulmasi AB nin macarlara aktardigi paralarinda yolsuzluk ihaleye fesat ve kayirma oldugu icindir. ayrica hukukun siyasallastirmasi dolayisidir. bari bunlari yazmaya unutmayin
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