Orayı üs yapıp tarih verdiler! Taliban’a karşı tehlikeli adım

Bölge uzmanları, Tacikistan'ın Taliban karşıtı faaliyetlerin odak noktası haline geldiği görüşünde.

Financial Times'ın Moskova ve Orta Asya muhabiri Nastassia Astrasheuskaya, bölgedeki son duruma ilişkin hazırladığı raporda, "Tacikistan'ın Taliban karşıtı direniş için bir merkez haline geldiğini" ifade etti.

"Mesud ve Salih Tacikistan'da"

Raporda Ahmed Mesud, Emrullah Salih ve Abdullatif Pedram gibi bir Taliban muhalifi Tacik isimlerin tamamına, başkent Duşanbe'de sığınma hakkı verildiği ifade edildi.

Taliban karşıtı Tacik liderlerin Tacikistan tarafından desteklendiği ve burada Taliban'a karşı faaliyetlerine devam ettikleri belirtiliyor.

Tacikistan, Afganistan'ın diğer kuzey komşularının aksine, ülkede kurulan 'İslam Emirliği'ne açıkça muhalif bir tavır aldı. Özbekistan ve Türkmenistan Taliban ile görüşmeler gerçekleştirdi ve yapıcı açıklamalarda bulundu. Tacikistan ise, başta Devlet Başkanı İmamali Rahman olmak üzere, Taliban aleyhine sert açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Tacikistan'ın Taliban karşıtı açıklamaları

Tacikistan, Taliban'ın iktidarı aleyhine oldukça net açıklamalarda bulunmuş durumda.

İmamali Rahman, Afganistan'daki durumu olduğu gibi bırakırlarsa, 2001'deki durumun tekrar etme olasılığı olduğunu savundu.

Rahman'ın Taliban'ın güçlenişini, ülkesindeki iç muhalefete karşı bir baskı aracı olarak kullanacağı da ifade ediliyor. Bu paralelde, muhaliflere yönelik baskı politikalarının "Taliban" söylemiyle örtmeye çalışacağı tahmin ediliyor.

Duşanbe Taliban karşıtlarının merkezi oldu

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe, Taliban karşıtı Tacik asıllı Afganların merkezi haline gelmiş durumda.

Burada bulunan isimlerden Tacik Abdullatif Pedram, "Bir ay içinde Taliban'a karşı direnişi resmi olarak ilan edeceklerini" ifade etti. Pedram "Ya İslamcı bir devleti kabul edeceğiz yahut direneceğiz" sözleriyle düşüncelerini dile getirdi. Taliban saflarında çok sayıda Tacik lider ve savaşçı bulunuyor. Bu doğrultuda ülkedeki Taciklerin daha az bir kısmı Taliban karşıtı sürece dahil olmuş vaziyette.

Pedram, Taliban karşıtı direniş güç kazandıkça Rusya'nın da bu sürece destek olacağı görüşünde.