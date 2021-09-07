Oral Çalışlar NTV canlı yayınında böyle uyudu!
Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar katıldığı NTV canlı yayınında uyuyakaldı
NTV ekranlarında yayınlanan Seda Öğretir’in sunduğu Yakın Plan programının konukları Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Dragoman Strateji Başkanı Onur Erim ve Posta gazetesi yazarı Oral Çalışlar oldu.
Canlı yayında uyudu
İhsan Aktaş ve Onur Erim’in stüdyoda olduğu programa, Oral Çalışlar görüntülü bağlandı.
Aktaş ile Erim’in konuştuğu sırada Oral Çalışlar’ın uyuyakaldığı görüldü. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.