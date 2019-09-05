Orakçıoğlu: “Başarı bizim olsun”

Milli takım sponsorlarından Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Futbolcu arkadaşlarımın yüreklerini sahaya nasıl koyduklarını, hepimizin yaşadığı inancı hırsı sahaya nasıl yansıttıklarını gördüm. Önümüzdeki iki maçta da bunu en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Başarı bizim olsun” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF ve A Milli Takımın sponsorlarını, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen "Avrupa Şampiyonası yolunda Ay Yıldızlıların yanında" organizasyonunda ağırladı. Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde, A Milli Takım’ın Andorra ve Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları öncesinde düzenlenen etkinliğe TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu gibi üst düzey temsilciler katıldı.

Organizasyonda konuşma yapan ve “Milli Takımımızın her daim yanındayız” diyen Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, kürsüye gelerek ay-yıldızlı futbolculara başarı diledi. Futbolcuların yüreklerini sahaya nasıl koyduklarını bizzat Arnavutluk maçında gördüğünü belirten Orakçıoğlu, “Şenol Güneş hocama ve Federasyon Başkanımıza bizzat teşekkür ediyorum böyle bir organizasyonla bizi buluşturdukları için. Samimiyete, içtenliğe ve dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde bu tabloyu yaşamak lazım. Arnavutluk maçında ben de vardım. Futbolcu arkadaşlarımın yüreklerini sahaya nasıl koyduklarını, hepimizin yaşadığı inancı hırsı sahaya nasıl yansıttıklarını gördüm. Önümüzdeki iki maçta da bunu en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Başarı bizim olsun” ifadelerini kullandı.