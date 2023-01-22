Oradan tamı tamına 67 milyar dolar geldi! Ha bu da birilerine kapak olsun

Bugüne kadar yapılan devasa 15 proje, Türkiye ekonomisine 67 milyar dolar katkıda bulundu.

AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan rüya projeler ekonomiye can suyu oldu. Bugüne kadar yapılan devasa 15 projenin ekonomiye olan etki analizi yapıldı. 15 proje Türkiye ekonomisine 67 milyar dolarlık bir katkıda bulunurken, bu projeler sayesinde 283 bin kişi de istihdam edildi.

İSTANBUL HAVALİMANI: Ekonomiye 27.8 milyar dolar kazandırırken, yapılan yatırımların ara ve nihai mal üretimine katkısı 60 milyar dolar oldu. 5 milyar dolar ihracat, 1.5 milyar dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 128.2 bin kişiye istihdam sağlandı. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 271.1 milyon dolar zaman ve yakıt tasarrufu etkisi oldu.

MARMARAY: Ekonomiye katkısı 3.6 milyar dolar. 7.8 milyar dolar üretim, 717.7 milyon dolar ihracat, 177 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 7.7 bin kişiye iş sağlandı. Faaliyet dönemi boyunca toplumsal refaha toplam 2.7 milyar dolarlık tasarrufta bulundu.

KUZEY MARMARA OTOYOLU: Ekonomiye 9.7 milyar dolar katkı sağladı. 21 milyar dolar üretim, 1.8 milyar dolar ihracat, 510.8 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 42.5 bin kişiye istihdam sağlandı. Toplumsal refaha toplam 2.9 milyar tasarruf katkısında bulundu.

YAVUZ SULTAN SELİM: Ekonomiye 1.1 milyar dolar gelir yaratıldı. 2.4 milyar dolar üretim, 199.1 milyon dolar ihracat, 63.5 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 5.2 bin kişiye istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha ise toplam 1.8 milyar dolar tasarruf etkisi sağladı.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ: 2.5 milyar dolar ekonomiye gelir sağlanan projeyle, 5.2 milyar dolar üretim, 432.5 milyon dolar ihracat, 152.8 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 9.4 bin kişiye istihdam faydası sağlandı. Toplumsal refaha toplam 2 milyar dolar tasarruf etkisi sağladı.

AVRASYA TÜNELİ: Ekonomiye 2 milyar dolar GSYH, 4.1 milyar dolar üretim, 340.4 milyon dolar ihracat, 116.5 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 7.7 bin kişi istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha toplam 765.2 milyon dolarlık tasarruf katkısında bulundu.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU: Ankara-Niğde Otoyolu ekonomiye 1.3 milyar dolar GSYH, 2.7 milyar dolar üretim, 182.6 milyon dolar ihracat, 60.6 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 10.2 bin kişi istihdam sağladı. Toplumsal refaha toplam 202 milyon dolar tasarruf etkisi sağladı.

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU: İstanbul-İzmir Otoyolu ekonomiye 8.9 milyar dolar GSYH, 18.7 milyar dolar üretim, 1.6 milyar dolar ihracat, 476.9 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 28.9 bin kişi istihdam faydası sağladı. Toplumsal refaha toplam 7 milyar dolarlık tasarruf katkısında bulundu.

MENEMEN-ALİAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU: Ekonomiye 540 milyon dolar GSYH, 1.2 milyar dolar üretim, 98.9 milyon dolar ihracat, 26.6 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 4.1 bin kişi istihdam sağladı. Toplumsal refaha toplam 90.2 milyon dolarlık tasarruf katkısında bulundu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ: Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ekonomiye 2.8 milyar dolar GSYH, 6.1 milyar dolar üretim, 528.8 milyon dolar ihracat, 132.5 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 22,6 bin kişi istihdam sağladı. Toplumsal refaha toplam 23.5 milyon dolar tasarruf katkısında bulundu.

İSTANBUL-ANKARA YHT: 3.9 milyar dolar GSYH, 8.5 milyar dolar üretim, 812.3 milyon dolar ihracat, 186.2 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 9.3 bin kişi istihdam sağladı. Tasarruf 123.4 milyon dolar.

KONYA- KARAMAN YHT: Konya-Karaman YHT ekonomiye 221.9 milyon dolar GSYH, 477.9 milyon dolar üretim, 41.4 milyon dolar ihracat, 10.3 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 1.2 bin kişi istihdam sağladı. Tasarruf miktarı 582 bin dolar oldu.

BAKÜ-TİFLİS-KARS HATTI: Bakü-Tiflis-Kars Hattı ekonomiye 839.6 milyon dolar GSYH, 1.8 milyar dolar üretim, 168.2 milyon dolar ihracat, 39.6 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 2.3 bin kişi istihdam faydası sağladı.

FİLYOS LİMANI: Filyos Limanı ekonomiye 634.6 milyon dolar GSYH, 1.4 milyar dolar üretim, 118.5 milyon dolar ihracat, 29.6 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 4.3 bin kişi istihdam sağladı.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI: Rize-Artvin Havalimanı Türkiye ekonomisine 543.2 milyon dolar GSYH, 644.4 milyon dolar üretim, 101.8 milyon dolar ihracat, 25.7 milyon dolar vergi geliri ve yıllık ortalama 4.3 bin kişi istihdam sağladı. Toplumsal refaha toplam 1.2 milyon dolarlık tasarruf katkısında bulundu.