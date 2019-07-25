Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
Optimar Araştırma, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Araştırma sonucuna göre, Türk halkının yüzde 63’ü S-400’lere destek veriyor.25 Temmuz 2019 Perşembe 16:10
Optimar Araştırma, Türk halkının yüzde 63’ünün S-400’lere destek verdiğini ortaya koydu. Sputnik’e konuşan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir “Bu sonuçlarda ABD’nin düşmanca tavrının etkisi büyük. Türkiye artık Batı’nın samimiyetsizliğine karşı, kendi güvenliğinde kararlı” dedi.
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatında ilk etabı geride bırakmaya hazırlandığı bu dönemde, Türk halkından Ankara’nın S-400 kararlılığına da destek geliyor. Optimar’ın gerçekleştirdiği araştırma, Türk halkının yüzde 63.2’sinin Türkiye’nin S-400 alımına ‘evet’ dediğine işaret ediyor. Halkın yüzde 26.2’si “fikrim yok” derken; S-400 alımına karşı olanlar ise sadece yüzde 10.6
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