OPTİMAR Başkanı açıkladı! Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a soğuk duş

OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, seçim barajının düşürülmesinin partilere etkisini haber7'ye değerlendirdi.

Daşdemir, seçim barajının düşürülmesi ile terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve İP'in oy oranlarının belli ölçüde düşeceğini belirtti.

"Seçim barajı daha da düşürülmeli"

"Seçim barajı aslında çok tartışılan bir meseledir. 80 sonrası istikrarı sağlaması için yüzde 10 barajı getirilmiştir. Bunun faydası görüldü ancak temsiliyet anlamında sıkıntısı da oldu. Şu an yüzde 5’e indirilmesi düşünülüyor. Bana kalırsa bu seçim barajı daha da aşağıya düşürülerek temsiliyet arttırılabilir." diyen Daşdemir, "Temel olarak burada iki farklı yaklaşım var. Bir seçim barajı olacak bir de baraj içerisinde baraj olacak gibi tartışmalar vardı. Henüz seçim kanunun detaylarına ulaşabilmiş değiliz. Şu an Türkiye’de binde bir bile oyu olmayan partilerin mecliste temsil edildiğini görüyoruz. Kimisi HDP listesinden girdi kimisi CHP’den kimisi İYİ Parti’den girdi. Ancak bunlar şu an mecliste temsil ediliyorlar. Burada da bir ittifak olacak mı göreceğiz ancak şu an Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı olarak iki ittifak var. Bunlar birlikte hareket edecekler. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri açısından bu oldukça önemli bir husus. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur ittifakı açısından adayın Sayın Erdoğan olduğu biliniyor. Sayın Bahçeli de herhangi bir polemiğe ve spekülasyona fırsat vermemek için çok önceden bunu açıkladı. Ancak muhalefet kesiminin adayı belli değil." ifadelerini kullandı.

OPTİMAR Araştırma Başkanı Daşdemir, "Son birkaç seçimdir HDP’nin yüzde on barajını aşması ve aşarken de destek alması konusu var. AK Parti zayıflasın istedikleri için CHP’den destek aldı. HDP’nin taban oyunun yüzde 6 civarında olduğunu biliyoruz." dedi.

"Muharrem İnce partisini 24 Haziran seçimleri sonrasında kursaydı..."

Daşdemir, "Bu barajın bir de İYİ Parti’ye etkisi olacak. İYİ Parti belli ölçüde toplama diyebileceğimiz bir parti. İYİ Parti'nin kurulduğu zaman merkezde bir parti kurma amacı olduğunu gözlemlemiştim. Partinin kuruluş sürecindeki isimlere baktığımızda da bunların merkezde konumlandırdıklarını gözlemledik. İYİ Parti’nin yüzde 10 sınırında zor tutunduğunu görüyoruz. Muharrem İnce partisini 24 Haziran seçimleri sonrasında kursaydı İYİ Parti oylarının yüzde 40 ya da 50’sini alabilirdi. Neden çünkü aynı sosyolojiye hitap ediyorlar. Göçmen, seküler, ulusalcı, popülist, gelecek açısından da pek bir şey vaat etmeyen, sert söylemleriyle belli kesime hitap ediyorlar. Önümüzdeki süreçte İYİ Parti’nin oylarında da bir düşüş yaşanacaktır. Eğer İYİ Parti’ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 10 Büyükşehir bırakmamış olsaydı yerel seçimlerden sonra oyu yüzde 5’lerin altında olacaktı. CHP’yi de belli ölçüde etkilemesini bekliyorum. Çünkü Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül partiden ayrıldı." diye konuştu.

"Erdoğan var olduğu sürece bu güçlü taban korunacak"

Daşdemir, "Doğu ve Güneydoğu’da PKK’nın siyaseti vesayet altına alma gibi bir durumu vardı. Siyasette bir gri alan oluşmuş durumda. HDP, Deva ve Gelecek Partisi aslına bakarsanız Millet İttifakı içerisinde. Hadi onları rahatsız etmeyelim ‘Hayır Bloku’ diyelim. Bu blok Cumhur İttifakı’nın önüne geçemiyor. Yaptığımız tüm araştırmalarda. En son yerel seçimlerde Ankara, İstanbul gibi büyük Belediyeleri aldılar ama Belediye Meclisleri Cumhur İttifak’ında kaldı. Türkiye genelindeki sonuçlara da bakıldığı zaman bu bir güven oyu demekti. Sonuç olarak AK Parti taban olarak bir sorgulama yaşıyor geçmişte de yaşadı. Ancak vatandaş AK Parti iktidara gelmeli diye oyunu verdi. Orada güçlü bir taban var. AK Parti’nin şu an yüzde 40 oranında bir desteği var. Yüzde 49’da da bir direnci var. Yüzde 49’un üzerine kendisini taşıyamıyor. İttifaklarla bunu sağlaması mümkün. Erdoğan var olduğu sürece bu güçlü taban korunacak. Bir taraftan da AK Parti tarafındaki tercihlerden memnun olmayan insanlar var. Bunlar da nihayetinde genel seçimlerde oyunu AK Parti’ye veriyor." dedi.

Davutoğlu ve Babacan'a yüzde 1 şoku!

Daşdemir ayrıca, "AK Parti’ye muhalefet eden Ali Babacan ve Davutoğlu gibi isimlerin toplam oyu yüzde 1 veya 1 buçuk civarında bir yerlerde. Bu oranları hiç geçemediler. Fazla oy kaymasını beklemiyorum. Baraj yüzde 1 ya da 3’e çekilmiş olsa bu Türkiye açısından ve AK Parti açısından daha sağlıklı sonuçlara vesile olabilirdi." diye konuştu.